Ящик для инструмента Matrix 906055
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструмента
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
В наличии
Код товара: 270033
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 180 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
29х18х9
Вес, кг.
1.25
Описание товара Ящик для инструмента Matrix 906055
Ящик Matrix 906055 предназначены для хранения и транспортировки инструмента. Металлический каркас и надежная конструкция гарантируют долгий срок службы ящика и безопасное хранение вещей. Ящик прочно закрывается с помощью металлической защелки. Удобная рукоятка обеспечивает комфортную переноску. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой.
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Ящик Matrix 906055 предназначены для хранения и транспортировки инструмента. Металлический каркас и надежная конструкция гарантируют долгий срок службы ящика и безопасное хранение вещей. Ящик прочно закрывается с помощью металлической защелки. Удобная рукоятка обеспечивает комфортную переноску. Инструментальный ящик применяется как в профессиональной сфере, так и в быту: он помогает упорядочить нужные в работе предметы и всегда держать их под рукой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик для инструмента Matrix 906055 - данный товар вы можете купить по цене 1180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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