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Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления купить с доставкой в Москве
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Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления

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Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления - фото 1
Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления - фото 2
Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления - фото 3
Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления - фото 4
Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления - фото 5
Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Комплектация
подтяжки регулируемые (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
  • Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления - фото 1
  • Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления - фото 2
  • Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления - фото 3
  • Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления - фото 4
  • Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления - фото 5
  • Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742723
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Держатель
Комплектация
подтяжки регулируемые (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х25х6
Вес, г.
481

Описание товара Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления

Силовые плечевые лямки анатомической формы, разработанные для правильного перераспределения веса тяжелого монтажного пояса на плечи.



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Отзывы о товаре Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Держатель
Комплектация
подтяжки регулируемые (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Страна производитель
Китай
Описание
Силовые плечевые лямки анатомической формы, разработанные для правильного перераспределения веса тяжелого монтажного пояса на плечи.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления - купить по цене 1270 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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