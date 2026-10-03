Топор Sparta 21605 (21605)
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Характеристики
Тип товара
Топоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
В наличии
Код товара: 269752
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530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
119
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х3
Вес, г.
850
Описание товара Топор Sparta 21605 (21605)
Кованый топор Sparta 21605 с рабочей частью весом 600 г, в сборе с деревянным топорищем, пригодится для решения несложных хозяйственных задач. Им можно рубить ветки, инструмент подходит также для заготовки дров. Полукруглая режущая кромка облегчает выполнение поставленных задач.
Преимущества
- Топор изготовлен из стали 45 методом свободной ковки, поэтому обладает необходимыми прочностными характеристиками.
- Режущая кромка закалена до оптимальной твердости 50 HRC, за счет чего отличается износостойкостью и долго сохраняет остроту.
- Деревянное топорище покрыто лаком для предотвращения рассыхания.
- Небольшой вес полотна 600 г снижает усталость в руках при продолжительной работе.
- Топор компактен за счет небольшой рукоятки длиной 360 мм, поэтому его удобно транспортировать.
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Теги товара: кованые
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Бренд
Тип товара
Топоры
Комплектация
Топор - 1 шт
Класс товара
бытовой
Длина рукояти, мм
400
Ширина лезвия, мм
119
Материал рукояти
дерево
Страна производитель
Китай
Кованый топор Sparta 21605 с рабочей частью весом 600 г, в сборе с деревянным топорищем, пригодится для решения несложных хозяйственных задач. Им можно рубить ветки, инструмент подходит также для заготовки дров. Полукруглая режущая кромка облегчает выполнение поставленных задач.
Преимущества
- Топор изготовлен из стали 45 методом свободной ковки, поэтому обладает необходимыми прочностными характеристиками.
- Режущая кромка закалена до оптимальной твердости 50 HRC, за счет чего отличается износостойкостью и долго сохраняет остроту.
- Деревянное топорище покрыто лаком для предотвращения рассыхания.
- Небольшой вес полотна 600 г снижает усталость в руках при продолжительной работе.
- Топор компактен за счет небольшой рукоятки длиной 360 мм, поэтому его удобно транспортировать.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, с деревянной ручкой, российские
Теги товара: кованые
Топор Sparta 21605 (21605) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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