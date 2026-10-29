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Сумка монтажника КВТ С-05 купить с доставкой в Москве
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Сумка монтажника КВТ С-05

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Сумка монтажника КВТ С-05 - фото 1
Сумка монтажника КВТ С-05 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка монтажника
  • Сумка монтажника КВТ С-05 - фото 1
  • Сумка монтажника КВТ С-05 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 
Начислим 83 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269420
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сумка монтажника КВТ С-05
5 140 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Сумка монтажника
Размеры в упаковке, см
50х40х20
Вес, кг.
1

Описание товара Сумка монтажника КВТ С-05

Прочная вместительная сумка КВТ С-05 выполнена из водонепроницаемого материала. Усиленное водозащитное пластиковое дно с высокими бортиками. Специальные защелкивающиеся накладки на ручках для удобства переноски. Сумка выдерживает вес до 30 кг.



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Отзывы о товаре Сумка монтажника КВТ С-05




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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Сумка монтажника
Описание
Прочная вместительная сумка КВТ С-05 выполнена из водонепроницаемого материала. Усиленное водозащитное пластиковое дно с высокими бортиками. Специальные защелкивающиеся накладки на ручках для удобства переноски. Сумка выдерживает вес до 30 кг.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка монтажника КВТ С-05 – стоимость товара 5140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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