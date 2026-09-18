Снегоуборщик Patriot Сибирь 67CE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
2.2
Задний ход
да
Электростартер
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%66 140 руб. 82 404 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 268568
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
2.2
Задний ход
да
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х70х67
Вес, кг.
90
Описание товара Снегоуборщик Patriot Сибирь 67CE
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ 426108667 предназначен для бытовых нужд. Подходит для уборки небольших территорий. Быстрый запуск. Электростартер позволяет запускать двигатель без лишних усилий. Работа в темноте. Фара LED позволяет проводить работы в условиях зимних сумерек. Долгий срок службы. Бронзовая шестерня редуктора повышает ресурс агрегата.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Снегоуборщик бензиновый
Тип снегоуборщика
Бензиновый
Тип двигателя
бензиновый
Самоходный
Да
Ширина захвата, см
71
Высота захвата, см
53
Объём топливного бака, л
2.2
Задний ход
да
Электростартер
да
Фары
Да
Страна производитель
Китай
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ 426108667 предназначен для бытовых нужд. Подходит для уборки небольших территорий. Быстрый запуск. Электростартер позволяет запускать двигатель без лишних усилий. Работа в темноте. Фара LED позволяет проводить работы в условиях зимних сумерек. Долгий срок службы. Бронзовая шестерня редуктора повышает ресурс агрегата.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик Patriot Сибирь 67CE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Снегоуборщик Patriot Сибирь 67CE