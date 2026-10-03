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Маска сварщика Зубр Мастер 11072 купить с доставкой в Москве
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Маска сварщика Зубр Мастер 11072

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Маска сварщика Зубр Мастер 11072 - фото 1
Маска сварщика Зубр Мастер 11072 - фото 2
Маска сварщика Зубр Мастер 11072 - фото 3
Маска сварщика Зубр Мастер 11072 - фото 4
Маска сварщика Зубр Мастер 11072 - фото 5
Маска сварщика Зубр Мастер 11072 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Маска сварочная
Материал корпуса
полипропилен
Тип светофильтра
обычный
Размер экрана
110х90
Максимальная степень затемненности
11
Высота экрана, мм
110
Ширина экрана, мм
90
  • Маска сварщика Зубр Мастер 11072 - фото 1
  • Маска сварщика Зубр Мастер 11072 - фото 2
  • Маска сварщика Зубр Мастер 11072 - фото 3
  • Маска сварщика Зубр Мастер 11072 - фото 4
  • Маска сварщика Зубр Мастер 11072 - фото 5
  • Маска сварщика Зубр Мастер 11072 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
920 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 268200
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Маска сварщика Зубр Мастер 11072
920 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Маска сварочная
Материал корпуса
полипропилен
Тип светофильтра
обычный
Размер экрана
110х90
Максимальная степень затемненности
11
Высота экрана, мм
110
Ширина экрана, мм
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х21
Вес, г.
520

Описание товара Маска сварщика Зубр Мастер 11072

Щиток сварщика Зубр МАСТЕР 11072 используется при резке и пайке металла, при выполнении сварочных работ. Изготовлен из термостойкого полипропилена. Светофильтр (градационный шифр 11) защищает глаза от яркого светового излучения, брызг и искр. Благодаря откидному стеклу, можно проводить работы, не поднимая щиток. Крепление регулируется по размеру головы (54-62 см).



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Отзывы о товаре Маска сварщика Зубр Мастер 11072




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Маска сварочная
Материал корпуса
полипропилен
Тип светофильтра
обычный
Размер экрана
110х90
Максимальная степень затемненности
11
Высота экрана, мм
110
Ширина экрана, мм
90
Страна производитель
Китай
Описание
Щиток сварщика Зубр МАСТЕР 11072 используется при резке и пайке металла, при выполнении сварочных работ. Изготовлен из термостойкого полипропилена. Светофильтр (градационный шифр 11) защищает глаза от яркого светового излучения, брызг и искр. Благодаря откидному стеклу, можно проводить работы, не поднимая щиток. Крепление регулируется по размеру головы (54-62 см).


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, маски-хамелеон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маска сварщика Зубр Мастер 11072 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 920 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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