Маска сварщика ЗУБР А 9-13, хамелеон затемнение, 4/9-13, Профессионал (11076)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
90х35 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
35
Ширина экрана, мм
90
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
В наличии
Код товара: 722321
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980 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
90х35 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
35
Ширина экрана, мм
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х24х24
Вес, г.
550
Описание товара Маска сварщика ЗУБР А 9-13, хамелеон затемнение, 4/9-13, Профессионал (11076)
Маска сварщика с автоматическим светофильтром ЗУБР А 9-13, затемнение 4/9-13, 11076 предназначена для защиты лица и глаз сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр. Используется при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла. Корпус изделия выполнен из термостойкого полипропилена повышенной стойкости . Маска оснащена регулируемым оголовьем с храповым механизмом. Температурный режим работы находится в диапазоне от -5°С до +60°С.
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Теги товара: маски-хамелеон
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Бренд
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
90х35 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
35
Ширина экрана, мм
90
Страна производитель
Китай
Маска сварщика с автоматическим светофильтром ЗУБР А 9-13, затемнение 4/9-13, 11076 предназначена для защиты лица и глаз сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр. Используется при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла. Корпус изделия выполнен из термостойкого полипропилена повышенной стойкости . Маска оснащена регулируемым оголовьем с храповым механизмом. Температурный режим работы находится в диапазоне от -5°С до +60°С.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: маски-хамелеон
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: маски-хамелеон
Маска сварщика ЗУБР А 9-13, хамелеон затемнение, 4/9-13, Профессионал (11076) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 980 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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