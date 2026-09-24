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Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062) купить с доставкой в Москве
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Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062)

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Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062) - фото 1
Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062) - фото 2
Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062) - фото 3
Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
поликарбонат
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
108х74 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
74
Ширина экрана, мм
108
  • Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062) - фото 1
  • Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062) - фото 2
  • Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062) - фото 3
  • Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722325
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062)
6 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
поликарбонат
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
108х74 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
74
Ширина экрана, мм
108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х26
Вес, кг.
1.15

Описание товара Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062)

Профессиональная маска сварщика KRAFTOOL для защиты глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, от механических воздействий при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла.



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Теги товара: маски-хамелеон

Отзывы о товаре Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
поликарбонат
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
108х74 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
74
Ширина экрана, мм
108
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональная маска сварщика KRAFTOOL для защиты глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, от механических воздействий при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: маски-хамелеон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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