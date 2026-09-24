Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
поликарбонат
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
108х74 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
74
Ширина экрана, мм
108
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб.
В наличии
Код товара: 722325
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Загружаем...
6 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
поликарбонат
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
108х74 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
74
Ширина экрана, мм
108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х26
Вес, кг.
1.15
Описание товара Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062)
Профессиональная маска сварщика KRAFTOOL для защиты глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, от механических воздействий при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла.
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Теги товара: маски-хамелеон
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
поликарбонат
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
108х74 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
74
Ширина экрана, мм
108
Страна производитель
Китай
Профессиональная маска сварщика KRAFTOOL для защиты глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, от механических воздействий при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: маски-хамелеон
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: маски-хамелеон
Маска сварщика KRAFTOOL EXTREM хамелеон, затемнение 3/4-8/9-13, (11062) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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