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Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061) купить с доставкой в Москве
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Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061)

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Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061) - фото 1
Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061) - фото 2
Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061) - фото 3
Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
полипропилен
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
108х82 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
82
Ширина экрана, мм
108
  • Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061) - фото 1
  • Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061) - фото 2
  • Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061) - фото 3
  • Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 320 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061)
12 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
полипропилен
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
108х82 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
82
Ширина экрана, мм
108
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х26
Вес, кг.
1.22

Описание товара Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061)

Профессиональная маска сварщика KRAFTOOL для защиты глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, от механических воздействий при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла.



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Теги товара: маски-хамелеон

Отзывы о товаре Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
полипропилен
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
108х82 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
82
Ширина экрана, мм
108
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональная маска сварщика KRAFTOOL для защиты глаз и лица сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла, от механических воздействий при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: маски-хамелеон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маска сварщика KRAFTOOL PANZER хамелеон, с панорамным трёхсторонним светофильтром, затемнение 3/4-8/9-14, (11061) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 12320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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