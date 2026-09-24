Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
полиамид
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
98х88 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
88
Ширина экрана, мм
98
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 722324
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Загружаем...
5 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
полиамид
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
98х88 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
88
Ширина экрана, мм
98
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х26
Вес, г.
812
Описание товара Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069)
Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13 Хамелеон затемнение 3/5-8/9-13 11069_z01 предназначена для индивидуальной защиты лица и глаз сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла.
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Теги товара: маски-хамелеон
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
полиамид
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
98х88 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
88
Ширина экрана, мм
98
Страна производитель
Китай
Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13 Хамелеон затемнение 3/5-8/9-13 11069_z01 предназначена для индивидуальной защиты лица и глаз сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр при выполнении сварочных работ, резки и пайки металла.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: маски-хамелеон
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: маски-хамелеон
Маска сварщика ЗУБР Спектр 5-13, хамелеон, затемнение 3/5-8/9-13, Профессионал (11069) - по цене 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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