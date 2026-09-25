Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13
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Характеристики
Описание товара Щиток защитный лицевой (маска сварщика) DENZEL 89718, F9, см. окно 100x60, Real Color, DIN 4-8/9-13
Защитный лицевой щиток (маска сварщика) Denzel F9 89718 со смотровым окном размером 100 x 60 мм, системой Real Color и функцией затемнения в диапазоне DIN 4-8/9-14, предназначен для защиты глаз, лица пользователя, области шеи и частично области плеч от искр, брызг расплавленного металла, а также инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Используется во время проведения сварочных работ в различных режимах (MMA, MIG/MAG, TIG). 4 оптических датчика обеспечивают эффективную работу светофильтра. Благодаря системе «хамелеон» экран автоматически темнеет при поджиге дуги (время реагирования 1/25000 с) и светлеет после окончания сварки.
Преимущества
- Надежность — корпус выполнен из жаропрочной и износостойкой пластмассы, защитная линза — из прочного поликарбоната.
- Комфортная работа при любом освещении — степень чувствительности настраивается в соответствии с условиями эксплуатации щитка.
- Точная настройка рабочих параметров — можно переключаться между 2 диапазонами затемнения, а также вручную устанавливать степень затемнения в зависимости от режима сварки.
- Возможность переключения между задачами — маску можно использовать во время работы с углошлифовальной машиной, для этого предусмотрен режим шлифовки.
- Система Real Color — щиток обеспечивает хорошую видимость и улучшенную цветопередачу, не искажает окружающие предметы (оптический класс 1/1/1/1).
- Эргономичность — щиток оснащен поворотной системой крепления вверх/вниз: при подъеме маски центр тяжести автоматически смещается для максимального комфорта во время использования.
- Идеальная посадка — предусмотрено 6 положений регулировки оголовья для эффективного распределения веса маски, а также возможность настройки угла наклона и расстояния от лица до маски.
- Работа без ощущения дискомфорта — благодаря мягкой двухслойной накладке не создается давление на лоб.
- Комбинированный источник питания — работу обеспечивают высокоэффективные фотоэлементы и
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Защитный лицевой щиток (маска сварщика) Denzel F9 89718 со смотровым окном размером 100 x 60 мм, системой Real Color и функцией затемнения в диапазоне DIN 4-8/9-14, предназначен для защиты глаз, лица пользователя, области шеи и частично области плеч от искр, брызг расплавленного металла, а также инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Используется во время проведения сварочных работ в различных режимах (MMA, MIG/MAG, TIG). 4 оптических датчика обеспечивают эффективную работу светофильтра. Благодаря системе «хамелеон» экран автоматически темнеет при поджиге дуги (время реагирования 1/25000 с) и светлеет после окончания сварки.
Преимущества
- Надежность — корпус выполнен из жаропрочной и износостойкой пластмассы, защитная линза — из прочного поликарбоната.
- Комфортная работа при любом освещении — степень чувствительности настраивается в соответствии с условиями эксплуатации щитка.
- Точная настройка рабочих параметров — можно переключаться между 2 диапазонами затемнения, а также вручную устанавливать степень затемнения в зависимости от режима сварки.
- Возможность переключения между задачами — маску можно использовать во время работы с углошлифовальной машиной, для этого предусмотрен режим шлифовки.
- Система Real Color — щиток обеспечивает хорошую видимость и улучшенную цветопередачу, не искажает окружающие предметы (оптический класс 1/1/1/1).
- Эргономичность — щиток оснащен поворотной системой крепления вверх/вниз: при подъеме маски центр тяжести автоматически смещается для максимального комфорта во время использования.
- Идеальная посадка — предусмотрено 6 положений регулировки оголовья для эффективного распределения веса маски, а также возможность настройки угла наклона и расстояния от лица до маски.
- Работа без ощущения дискомфорта — благодаря мягкой двухслойной накладке не создается давление на лоб.
- Комбинированный источник питания — работу обеспечивают высокоэффективные фотоэлементы и
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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