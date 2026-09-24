Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
100x53 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
53
Ширина экрана, мм
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб.
В наличии
Код товара: 722319
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 670 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
100x53 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
53
Ширина экрана, мм
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х26
Вес, г.
800
Описание товара Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070)
Маска сварщика с автоматическим светофильтром ЗУБР АРД 5-13, затемнение 4/5-8/9-13, 11070 применяется для индивидуальной защиты лица и глаз сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр. Предназначена для выполнения сварочных работ, резки и пайки металла. Наличие 9 уровней затемнения светофильтра позволяет использовать маску для всех видов сварки. Автоматический светофильтр изготовлен по технологии ClearLens, благодаря которой осуществляется точная цветопередача .
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: маски-хамелеон
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
100x53 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
53
Ширина экрана, мм
100
Страна производитель
Китай
Маска сварщика с автоматическим светофильтром ЗУБР АРД 5-13, затемнение 4/5-8/9-13, 11070 применяется для индивидуальной защиты лица и глаз сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр. Предназначена для выполнения сварочных работ, резки и пайки металла. Наличие 9 уровней затемнения светофильтра позволяет использовать маску для всех видов сварки. Автоматический светофильтр изготовлен по технологии ClearLens, благодаря которой осуществляется точная цветопередача .
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: маски-хамелеон
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Теги товара: маски-хамелеон
Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070)