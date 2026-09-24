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Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) купить с доставкой в Москве
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Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070)

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Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 1
Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 2
Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 3
Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 4
Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 5
Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 6
Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 7
Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
100x53 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
53
Ширина экрана, мм
100
  • Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 1
  • Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 2
  • Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 3
  • Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 4
  • Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 5
  • Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 6
  • Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 7
  • Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722319
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070)
3 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
100x53 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
53
Ширина экрана, мм
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х26
Вес, г.
800

Описание товара Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070)

Маска сварщика с автоматическим светофильтром ЗУБР АРД 5-13, затемнение 4/5-8/9-13, 11070 применяется для индивидуальной защиты лица и глаз сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр. Предназначена для выполнения сварочных работ, резки и пайки металла. Наличие 9 уровней затемнения светофильтра позволяет использовать маску для всех видов сварки. Автоматический светофильтр изготовлен по технологии ClearLens, благодаря которой осуществляется точная цветопередача .



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Теги товара: маски-хамелеон

Отзывы о товаре Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сварочная маска
Материал корпуса
пластик
Тип светофильтра
хамелеон
Размер экрана
100x53 мм
Максимальная степень затемненности
13
Высота экрана, мм
53
Ширина экрана, мм
100
Страна производитель
Китай
Описание
Маска сварщика с автоматическим светофильтром ЗУБР АРД 5-13, затемнение 4/5-8/9-13, 11070 применяется для индивидуальной защиты лица и глаз сварщика от яркого светового, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, брызг расплавленного металла и искр. Предназначена для выполнения сварочных работ, резки и пайки металла. Наличие 9 уровней затемнения светофильтра позволяет использовать маску для всех видов сварки. Автоматический светофильтр изготовлен по технологии ClearLens, благодаря которой осуществляется точная цветопередача .


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону


Теги товара: маски-хамелеон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Маска сварщика ЗУБР АРД 5-13, хамелеон, затемнение 4/5-8/9-13, Профессионал (11070) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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