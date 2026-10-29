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Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 купить с доставкой в Москве
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Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600

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Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 1
Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 2
Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 3
Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 4
Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 5
Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 6
Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сварочный аппарат
  • Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 1
  • Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 2
  • Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 3
  • Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 4
  • Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 5
  • Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 6
  • Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 680 руб. 
Начислим 123 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267503
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600
7 680 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Аврора
Тип товара
Сварочный аппарат
Размеры в упаковке, см
31х21х20
Вес, кг.
4.54

Описание товара Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600

Аппарат серии Вектор предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом, может широко применяться для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали и различных сплавов, для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ. Благодаря высокой мощности, аппарат обеспечивает сильную и стабильную дугу. Отличительным качеством аппарата Вектор является легкость настройки сварочного режима даже при небольшом опыте сварщика. Встроенные функции: Горячий старт (HOT START) - автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку. Антиприлипание (ANTI STICK) – автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода позволяет отделить и сохранить электрод, не прокаливая его. Форсаж дуги (FORCE ARC) – автоматическое увеличение сварочного тока во время сварки в момент отделения капли металла от электрода, снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги. Аппарат Вектор адаптирован к российским условиям эксплуатации, имеет защиту от перегрева и предназначен для работы в сетях с большим диапазоном питающего напряжения. Комплектация: Кабель держателя электродов, 3м - 1 шт., Держатель электродов, 200А - 1 шт., Обратный кабель, 2м - 1 шт., Зажим на массу, 300А - 1 шт., Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Отзывы о товаре Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600




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Характеристики
Бренд
Аврора
Тип товара
Сварочный аппарат
Описание
Аппарат серии Вектор предназначен для ручной дуговой сварки покрытым электродом, может широко применяться для сварки углеродистой стали, нержавеющей стали и различных сплавов, для проведения строительных, ремонтных и монтажных работ. Благодаря высокой мощности, аппарат обеспечивает сильную и стабильную дугу. Отличительным качеством аппарата Вектор является легкость настройки сварочного режима даже при небольшом опыте сварщика. Встроенные функции: Горячий старт (HOT START) - автоматически увеличивает сварочный ток в момент касания электродом свариваемой поверхности, что позволяет быстро зажечь дугу и начать сварку. Антиприлипание (ANTI STICK) – автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода позволяет отделить и сохранить электрод, не прокаливая его. Форсаж дуги (FORCE ARC) – автоматическое увеличение сварочного тока во время сварки в момент отделения капли металла от электрода, снижает вероятность прилипания электрода и повышает стабильность горения дуги. Аппарат Вектор адаптирован к российским условиям эксплуатации, имеет защиту от перегрева и предназначен для работы в сетях с большим диапазоном питающего напряжения. Комплектация: Кабель держателя электродов, 3м - 1 шт., Держатель электродов, 200А - 1 шт., Обратный кабель, 2м - 1 шт., Зажим на массу, 300А - 1 шт., Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инвертор сварочный Аврора Вектор 1600 - этот товар вы можете купить по цене 7680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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