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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% купить с доставкой в Москве
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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80%

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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 1
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 2
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 3
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 4
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 5
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 6
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 7
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 8
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 9
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 10
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 11
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 12
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 13
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 14
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 15
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 16
Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
9000
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 1
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 2
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 3
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 4
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 5
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 6
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 7
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 8
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 9
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 10
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 11
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 12
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 13
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 14
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 15
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 16
  • Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб. 
Начислим 133 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747814
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80%
8 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Мощность
9000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х17
Вес, кг.
6.27

Описание товара Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80%

Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel SDM-200 Top 94356 характеризуется увеличенной продолжительностью включения 80% и работает со сварочным током до 200 А. Предназначен для сварки штучными электродами диаметром до 5 мм изделий из низкоуглеродистых сталей в режиме MMA, а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом TIG LIFT (горелка приобретается отдельно). Аппарат эффективно работает даже при нестабильном напряжении. Устройство предназначено для использования в быту и профессиональной сфере.,Основное достоинство линейки Denzel SDM — синергетическое управление, значительно облегчающее подбор оптимальных параметров сварки. Аппарат дает возможность указать толщину свариваемого металла, после чего автоматически подбирает оптимальный сварочный ток и диаметр электрода. И наоборот: достаточно установить требуемое значение сварочного тока и на дисплее отобразится минимальная рекомендованная толщина свариваемых деталей, а также диаметр электрода. Аппарат эффективно работает даже при нестабильном напряжении, предназначен для использования в профессиональной сфере и в быту.

Преимущества

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80%




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Мощность
9000
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штКабель с держателем электрода - 1 штКабель с зажимом "земля" - 1 штИнструкция по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), точная сварка тонких деталей (TIG)
Мин. диаметр электрода
1.6
Мах. диаметр электрода
5
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
200
Наличие сетевой вилки
Да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат дуговой сварки Denzel SDM-200 Top 94356 характеризуется увеличенной продолжительностью включения 80% и работает со сварочным током до 200 А. Предназначен для сварки штучными электродами диаметром до 5 мм изделий из низкоуглеродистых сталей в режиме MMA, а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом TIG LIFT (горелка приобретается отдельно). Аппарат эффективно работает даже при нестабильном напряжении. Устройство предназначено для использования в быту и профессиональной сфере.,Основное достоинство линейки Denzel SDM — синергетическое управление, значительно облегчающее подбор оптимальных параметров сварки. Аппарат дает возможность указать толщину свариваемого металла, после чего автоматически подбирает оптимальный сварочный ток и диаметр электрода. И наоборот: достаточно установить требуемое значение сварочного тока и на дисплее отобразится минимальная рекомендованная толщина свариваемых деталей, а также диаметр электрода. Аппарат эффективно работает даже при нестабильном напряжении, предназначен для использования в профессиональной сфере и в быту.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аппарат инвертор. дуговой сварки DENZEL 94356, SDM-200 Top, 200 А, ПВ 80% - данный товар вы можете купить по цене 8260 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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