Аппарат электродной сварки, инвертор Quattro Elementi B 165 (772-401)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Quattro Elementi
|Тип товара
|Аппарат электродной сварки
|Макс. сварочный ток при непрерывной работе
|120 А
|Мощность
|4.90 кВт
|Продолжительность включения при максимальном токе
|80%
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая сварка (MMA)
|Типы сварки
|аргонодуговая сварка (TIG)
|Форсаж дуги
|есть
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