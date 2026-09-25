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Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг купить с доставкой в Москве
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Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг

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Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Степень защиты
IP21S
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
4
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 1
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 2
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 3
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 4
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 5
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 6
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 7
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 8
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 9
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 10
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 11
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 12
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 13
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 14
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 15
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 16
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 17
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 18
  • Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 930 руб. 
Начислим 207 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747798
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Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг
12 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MTX
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штПровод с зажимом «земля» - 1 штПровод с электрододержателем - 1 штРукав с горелкой для MIG сварки - 1 штШланг газовый - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х30
Вес, кг.
11.71

Описание товара Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки MTX MIG-160S 94301, предназначенный для сварки на максимальном токе до 160 А, имеет продолжительность включения 60% и совместим с катушками весом до 5 кг. Используется для работы со сталями и черными металлами. Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, позволяющей получать стабильный сварочный ток на выходе. Аппарат имеет высокий КПД при низком энергопотреблении, способен работать при пониженном до 180 В напряжении.

Преимущества

  • 4 режима работы — сварка покрытым электродом (MMA), сварка в газозащитной среде (MIG/MAG), сварка без газа порошковой проволокой (FCAW), аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (LIFT TIG).
  • Удобный контроль основных параметров — заданные и текущие значения напряжения и сварочного тока отображаются на цифровом дисплее.
  • Стабильная подача газа — производитель предусмотрел питание обогрева редуктора газового баллона.
  • Неизменно высокое качество сварки — функция Arc Force обеспечивает стабильность дуги в режиме MMA.
  • Защита от перенапряжения, перегрева и перегрузки — в случае превышения допустимых значений напряжения питания, выходного тока и температуры аппарат автоматически прекращает работу.
  • Возможность смены полярности — можно выбрать обратную или прямую полярность подключения сварочных кабелей в зависимости от типа электрода и толщины свариваемых деталей.
  • Комфортная работа — длина рукава с горелкой для MIG-сварки составляет 3 м.
  • Удобное перемещение — в верхней части корпуса имеется широкая рукоятка.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma

Отзывы о товаре Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг




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Характеристики
Бренд
MTX
Степень защиты
IP21S
Комплектация
Сварочный аппарат - 1 штПровод с зажимом «земля» - 1 штПровод с электрододержателем - 1 штРукав с горелкой для MIG сварки - 1 штШланг газовый - 1 штРуководство по эксплуатации - 1 шт
Типы сварки
ручная дуговая (ММА), сварка порошковой проволокой без газа (FCAW), точная сварка тонких деталей (TIG), быстрая на постоянном токе (MIG/MAG)
Мах. диаметр электрода
4
Форсаж дуги
да
Min ток
20
Max ток
160
Наличие сетевой вилки
Да
Страна производитель
Китай
Описание

Инверторный аппарат полуавтоматической сварки MTX MIG-160S 94301, предназначенный для сварки на максимальном токе до 160 А, имеет продолжительность включения 60% и совместим с катушками весом до 5 кг. Используется для работы со сталями и черными металлами. Сварочный аппарат изготовлен с использованием передовой технологии IGBT, позволяющей получать стабильный сварочный ток на выходе. Аппарат имеет высокий КПД при низком энергопотреблении, способен работать при пониженном до 180 В напряжении.

Преимущества

  • 4 режима работы — сварка покрытым электродом (MMA), сварка в газозащитной среде (MIG/MAG), сварка без газа порошковой проволокой (FCAW), аргонодуговая сварка неплавящимся электродом (LIFT TIG).
  • Удобный контроль основных параметров — заданные и текущие значения напряжения и сварочного тока отображаются на цифровом дисплее.
  • Стабильная подача газа — производитель предусмотрел питание обогрева редуктора газового баллона.
  • Неизменно высокое качество сварки — функция Arc Force обеспечивает стабильность дуги в режиме MMA.
  • Защита от перенапряжения, перегрева и перегрузки — в случае превышения допустимых значений напряжения питания, выходного тока и температуры аппарат автоматически прекращает работу.
  • Возможность смены полярности — можно выбрать обратную или прямую полярность подключения сварочных кабелей в зависимости от типа электрода и толщины свариваемых деталей.
  • Комфортная работа — длина рукава с горелкой для MIG-сварки составляет 3 м.
  • Удобное перемещение — в верхней части корпуса имеется широкая рукоятка.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, инверторы, ручные дуговые mma
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Отзывы


Аппарат инвертор. полуавтомат. MTX 94301, cварки MIG-160S, 160A, ПВ 60%, катушка 5 кг - купить по цене 12930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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