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Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. купить с доставкой в Москве
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Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин.

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Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 1
Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 2
Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 3
Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 4
Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 5
Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 6
Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 7
Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 8
Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 9
Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клеевой пистолет
  • Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 1
  • Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 2
  • Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 3
  • Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 4
  • Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 5
  • Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 6
  • Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 7
  • Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 8
  • Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 9
  • Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
18 650 руб.  18 900 руб. 
Начислим 299 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267259
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин.
18 650 руб. -1%
18 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Клеевой пистолет
Вид
пистолет
Питание
от сети
Длина клеевого стержня, мм
300
Диаметр стержня, мм
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х10
Вес, кг.
1.15

Описание товара Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин.

Профессиональный клеевой пистолет KRAFTOOL предназначен для индустриального применения, отличается высокой мощностью, продуманной эргономикой и максимальной надежностью. Cверхбыстрый нагрев Корпус из ударопрочного термостойкого пластика Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает комфортную работу при длительном использовании Выключатель на рукоятке для быстрого перевода инструмента в рабочий режим/режим ожидания Регулятор температуры от 120°C до 230°С Возможность использования сменных насадок Регулировочный винт на корпусе для механической подачи клеевого состава Встроенная подставка



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин.




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Клеевой пистолет
Вид
пистолет
Питание
от сети
Длина клеевого стержня, мм
300
Диаметр стержня, мм
12
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный клеевой пистолет KRAFTOOL предназначен для индустриального применения, отличается высокой мощностью, продуманной эргономикой и максимальной надежностью. Cверхбыстрый нагрев Корпус из ударопрочного термостойкого пластика Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает комфортную работу при длительном использовании Выключатель на рукоятке для быстрого перевода инструмента в рабочий режим/режим ожидания Регулятор температуры от 120°C до 230°С Возможность использования сменных насадок Регулировочный винт на корпусе для механической подачи клеевого состава Встроенная подставка


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет клеевой Kraftool Industrial 400, d=11-12 мм, 50г/мин. - данный товар вы можете купить по цене 18650 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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