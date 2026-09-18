Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium
Дрель-шуруповерт Hammer ACD143Li 2.0 Premium ? это незаменимый инструмент в арсенале домашнего мастера, который повышает скорость выполнения работы, связанной с закручиванием крепежей. Он позволяет просверливать отверстия в различных материалах в зависимости от используемой насадки, обладая высокой производительностью. Максимальная скорость дрели соответствует 1500 Вт. Два скоростных режима делают инструмент одинаково удобным для выполнения разных работ: на скорости до 400 об/мин возможна эффективная работа с крепежом, а скорость до 1500 об/мин используется для сверления. Hammer ACD143Li 2.0 Premium ? безударный инструмент, который комплектуется двумя аккумуляторами Li-Ion емкостью 2 А·ч с напряжением питания 14.4 В, что позволяет увеличить время работы. Максимальный крутящий момент на уровне 45 Н/м способствует эффективной работе. Благодаря возможности настройки муфты в 22 положениях вам будет легко настраивать усилия в зависимости от разновидности крепежа. Поддержка реверса позволяет сменить направление кручения, чтобы осуществить демонтаж крепежа.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 210 руб.553 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 40 Н·м, без АКБ (LMS), ударная (ДШУ-...
-
В наличииЦена 2 550 руб.638 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS) ...
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (...
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитДрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АК...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитДрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимно...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная у...
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-12CB, Li-Ion, 12 В, 1 акк. D...
-
В наличииЦена 3 240 руб. 5 040 руб.810 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), (ДШЛ-...
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS),...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитВинтоверт ударный (ГВЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитДрель-шуруповерт, кейс (CD-160-1) STEHER 16 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 ...
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитДрель-шуруповерт STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Отзывы о товаре Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium