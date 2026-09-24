Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб.
В наличии
Код товара: 712509
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 790 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9.5
Длина, м
23
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х10
Вес, кг.
1.16
Описание товара Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45)
Бесщеточная дрель-шуруповерт ударная STEHER обеспечивает как точное заворачивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS Применяется для сверления отверстий в материалах разной плотности (используя соответствующий инструмент), сборки или разборки конструкций с резьбовыми соединениями (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (...
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная у...
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная CDL-12CB, Li-Ion, 12 В, 1 акк. D...
-
В наличииЦена 3 240 руб. 5 040 руб.810 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР С1-12, 12 В, 30 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), (ДШЛ-...
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитДрель-шуруповерт бесщеточная STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS),...
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитВинтоверт ударный (ГВЛ-255) ЗУБР С1-18, 18 В, 250 Н·м, без АКБ
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитДрель-шуруповерт, кейс (CD-160-1) STEHER 16 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 ...
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитДрель-шуруповерт STEHER 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 65 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (...
-
В наличииЦена 3 530 руб.883 руб. в СплитДрель-шуруповерт аккумуляторная Bort BAB-16-BLK (2 АКБ + ЗУ)
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР 12 В, 40 Н·м, без АКБ (тип Т7), Профессион...
-
В наличииЦена 3 660 руб.915 руб. в СплитДрель-шуруповерт ЗУБР Т7, 20 В, 50 Н·м, без АКБ, Профессионал (D...
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
9.5
Длина, м
23
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Бесщеточная дрель-шуруповерт ударная STEHER обеспечивает как точное заворачивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS Применяется для сверления отверстий в материалах разной плотности (используя соответствующий инструмент), сборки или разборки конструкций с резьбовыми соединениями (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2790 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ударная бесщеточная STEHER 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), (CBS-45)