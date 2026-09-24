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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45)

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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 15
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 16
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 17
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 18
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 19
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 20
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 21
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 22
Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 15
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 16
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 17
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 18
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 19
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 20
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 21
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 22
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708500
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45)
2 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
220х245х95 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х10
Вес, кг.
1.21

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45)

ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная дрель-шуруповерт ДБ-45 - инструмент из единой аккумуляторной системы LMS для 500+ инструментов. Обеспечивает как точное заворачивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, бита 50 мм, скоба поясная, руководство по эксплуатации, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
12
Блокировка шпинделя
Да
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
220х245х95 мм
Страна производитель
Китай
Описание
ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная дрель-шуруповерт ДБ-45 - инструмент из единой аккумуляторной системы LMS для 500+ инструментов. Обеспечивает как точное заворачивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Модель без АКБ и БЗУ позволяет сэкономить на покупке при наличии батарей системы LMS.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт ЗУБР 20 В, 45 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточная (ДБ-45) - по цене 2790 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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