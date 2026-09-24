Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.70)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716899
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
36
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х8
Вес, кг.
3
Описание товара Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.70)
Питание от аккумулятора, тип патрона быстрозажимной, крутящий момент 36 Нм, макс. скорость вращения 1450 об/мин, бесщеточный двигатель, тип аккумулятора литий-ионный (Li-Ion), емкость 2 Ач, напряжение 14.4 В, подсветка рабочей зоны, кейс , вес 0.8 кг.
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Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент, Нм
36
Макс. диаметр сверления дерева
26
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Развернуть
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Страна производитель
Китай
Питание от аккумулятора, тип патрона быстрозажимной, крутящий момент 36 Нм, макс. скорость вращения 1450 об/мин, бесщеточный двигатель, тип аккумулятора литий-ионный (Li-Ion), емкость 2 Ач, напряжение 14.4 В, подсветка рабочей зоны, кейс , вес 0.8 кг.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/12В аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) (687.2.2.70) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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