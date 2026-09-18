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Смеситель для кухни LemarkCOMFORTLM3072C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для кухни LemarkCOMFORTLM3072C

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Смеситель для кухни LemarkCOMFORTLM3072C - фото 1
Смеситель для кухни LemarkCOMFORTLM3072C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни LemarkCOMFORTLM3072C - фото 1
  • Смеситель для кухни LemarkCOMFORTLM3072C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 259615
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
40.89
Ширина, см
10.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х26х7
Вес, кг.
2.63

Описание товара Смеситель для кухни LemarkCOMFORTLM3072C

Теперь не нужно устанавливать два отдельных смесителя - для питьевой и водопроводной воды - достаточно смесителя Comfort, который объединяет достоинства двух изделий в одном эргономичном корпусе Кнопочный выключатель питьевой воды Металлическая рукоятка



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни LemarkCOMFORTLM3072C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
40.89
Ширина, см
10.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Теперь не нужно устанавливать два отдельных смесителя - для питьевой и водопроводной воды - достаточно смесителя Comfort, который объединяет достоинства двух изделий в одном эргономичном корпусе Кнопочный выключатель питьевой воды Металлическая рукоятка


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Отзывы


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