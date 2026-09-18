VoIP-телефон Grandstream GXP2160
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Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258560
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Характеристики
Бренд
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х7
Вес, кг.
2.4
Описание товара VoIP-телефон Grandstream GXP2160
Grandstream GXP2160 бизнес IP-телефон, поддерживающий до 6-ти линий, оснащенный цветным ЖК-дисплеем с диагональю 4.3 дюйма, 5-ю программируемыми контекстно-зависимыми клавишами, 24 BLF-клавишами, двумя сетевыми портами Gigabit, встроенным PoE и Bluetooth
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Бренд
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
Страна производитель
Китай
Grandstream GXP2160 бизнес IP-телефон, поддерживающий до 6-ти линий, оснащенный цветным ЖК-дисплеем с диагональю 4.3 дюйма, 5-ю программируемыми контекстно-зависимыми клавишами, 24 BLF-клавишами, двумя сетевыми портами Gigabit, встроенным PoE и Bluetooth
VoIP-телефон Grandstream GXP2160 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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