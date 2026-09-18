Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218655
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х13
Вес, кг.
1.2
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM черный
Кнопка блокировки вызовов позволяет легко регистрировать номер в черном списке. Большой дисплей 3,4 дюйма (8,6 см) с регулируемым наклоном с белой подсветкой. Позволяет осуществлять набор с помощью одного касания.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Кнопка блокировки вызовов позволяет легко регистрировать номер в черном списке. Большой дисплей 3,4 дюйма (8,6 см) с регулируемым наклоном с белой подсветкой. Позволяет осуществлять набор с помощью одного касания.
Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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