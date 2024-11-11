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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый

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Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый - фото 1
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый - фото 2
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый - фото 3
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 257464
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
960

Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый

Благодаря высокомощному передатчику и двум антеннам с высоким усилением EAP110-Outdoor обеспечивает стабильное покрытие Wi-Fi на расстоянии до 200 метров на улице. Пассивное PoE позволит не подключать к точке доступа адаптеры и кабели питания – установка на улице будет быстрее и проще. Устанавливайте точки доступа на стене или мачте с помощью монтажных креплений, идущих в комплекте.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый

Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Ольга И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная точка доступа, все целое, работает на 5+, все, что хотели получить от нее, выполняет!



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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря высокомощному передатчику и двум антеннам с высоким усилением EAP110-Outdoor обеспечивает стабильное покрытие Wi-Fi на расстоянии до 200 метров на улице. Пассивное PoE позволит не подключать к точке доступа адаптеры и кабели питания – установка на улице будет быстрее и проще. Устанавливайте точки доступа на стене или мачте с помощью монтажных креплений, идущих в комплекте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Ольга И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная точка доступа, все целое, работает на 5+, все, что хотели получить от нее, выполняет!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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