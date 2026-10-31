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Клавиатура Oklick 830ST черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Oklick 830ST черный

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Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 2
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Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 4
Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 5
Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 6
Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 7
Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
  • Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 1
  • Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 2
  • Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 3
  • Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 4
  • Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 5
  • Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 6
  • Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 7
  • Клавиатура Oklick 830ST черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 520 руб.  2 930 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 255841
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Клавиатура Oklick 830ST черный
1 520 руб. -48%
2 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Размеры в упаковке, см
25х15х3
Вес, г.
375

Описание товара Клавиатура Oklick 830ST черный

клавиатура, 2 батарейки ААА, USB-ресивер, руководство

Отзывы о товаре Клавиатура Oklick 830ST черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Клавиатура
Описание
клавиатура, 2 батарейки ААА, USB-ресивер, руководство
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Клавиатура Oklick 830ST черный - по цене 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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