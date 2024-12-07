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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый

3 Отзывы
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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255729
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х10х6
Вес, г.
558

Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель Buro - надежное и функциональное устройство, которое обеспечивает защиту ваших электрических приборов и удлинение электрического подключения в условиях дома или офиса. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F с полным заземлением, что обеспечивает дополнительную безопасность и стабильность работы подключенных устройств. Обладая компактным дизайном в классическом белом цвете, сетевой фильтр Buro легко вписывается в любой интерьер. Изделие весит всего 0,56 кг, что делает его удобным для транспортировки и установки. Длина шнура составляет 3 метра, что дает достаточную свободу перемещения в пространстве, обеспечивая удобное и гибкое подключение устройств. Устройство имеет защиту от короткого замыкания, позволяя вам быть уверенными в безопасности вашего электрооборудования. Индикатор включения на корпусе позволяет с легкостью проверить состояние устройства. Максимальный ток нагрузки составляет 16 А, что позволяет удлинителю Buro справляться с задачами любой сложности. Сетевой фильтр также предусмотрел практическую деталь — возможность крепления на стену, что помогает сэкономить место и улучшить организацию пространства. Входная вилка типа F совместима с большинством еврозеток, что делает устройство универсальным решением для различных нужд. Будьте уверены в надежности и долговечности использования современного сетевого фильтра-удлинителя Buro — идеальное решение для защиты и удлинения электропитания в вашем доме или офисе.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый

Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный и уже в работе каждый день
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
фильтр, как фильтр. Ничего особенного. Главное работает!



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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Buro - надежное и функциональное устройство, которое обеспечивает защиту ваших электрических приборов и удлинение электрического подключения в условиях дома или офиса. Этот удлинитель оснащен шестью розетками типа F с полным заземлением, что обеспечивает дополнительную безопасность и стабильность работы подключенных устройств. Обладая компактным дизайном в классическом белом цвете, сетевой фильтр Buro легко вписывается в любой интерьер. Изделие весит всего 0,56 кг, что делает его удобным для транспортировки и установки. Длина шнура составляет 3 метра, что дает достаточную свободу перемещения в пространстве, обеспечивая удобное и гибкое подключение устройств. Устройство имеет защиту от короткого замыкания, позволяя вам быть уверенными в безопасности вашего электрооборудования. Индикатор включения на корпусе позволяет с легкостью проверить состояние устройства. Максимальный ток нагрузки составляет 16 А, что позволяет удлинителю Buro справляться с задачами любой сложности. Сетевой фильтр также предусмотрел практическую деталь — возможность крепления на стену, что помогает сэкономить место и улучшить организацию пространства. Входная вилка типа F совместима с большинством еврозеток, что делает устройство универсальным решением для различных нужд. Будьте уверены в надежности и долговечности использования современного сетевого фильтра-удлинителя Buro — идеальное решение для защиты и удлинения электропитания в вашем доме или офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Георгий К.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный и уже в работе каждый день
Источник: Яндекс Маркет
15.11.2024
Елена С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, свои функции выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
фильтр, как фильтр. Ничего особенного. Главное работает!


Сетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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