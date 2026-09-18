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Жесткий диск Toshiba SATA-III 6Tb (MG06ACA600E) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск Toshiba SATA-III 6Tb (MG06ACA600E)

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Жесткий диск Toshiba SATA-III 6Tb (MG06ACA600E)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 253463
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Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Размеры в упаковке, см
51х32х24
Вес, кг.
16.15

Описание товара Жесткий диск Toshiba SATA-III 6Tb (MG06ACA600E)

Жесткий диск Toshiba SATA-III 6Tb (MG06ACA600E)

Отзывы о товаре Жесткий диск Toshiba SATA-III 6Tb (MG06ACA600E)




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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Описание
Жесткий диск Toshiba SATA-III 6Tb (MG06ACA600E)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск Toshiba SATA-III 6Tb (MG06ACA600E) - стоимость товара 30740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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