Лампа LED Omegalight Ultra H7 2500lm, OLLEDH7UL-1
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%650 руб. 884 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 248005
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лампа
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
290
Описание товара Лампа LED Omegalight Ultra H7 2500lm, OLLEDH7UL-1
Влагоустойчивость. Пониженное энергопотребление. Герметичность: IP66. Основной материал корпуса: алюминий.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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