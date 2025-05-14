Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% D2S (1 шт)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%740 руб. 1 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 248071
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
85
Ресурс часов
4000
Цоколь
D2S
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х5
Вес, г.
100
Описание товара Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% D2S (1 шт)
Ксеноновые Лампы Xenon Premium +150% подойдут для самых требовательных водителей. Это самые яркие автомобильные ксеноновые лампы. Они обладают высочайшей производительностью, излучая до 150% больше света, их световой конус на 50 метров длиннее. Спектральный состав излучения лампы учитывает естественную цветочувствительность глаз. Белый естественный свет делает вождение в ночное время более безопасным и комфортным.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
85
Ресурс часов
4000
Цоколь
D2S
Страна производитель
Китай
Ксеноновые Лампы Xenon Premium +150% подойдут для самых требовательных водителей. Это самые яркие автомобильные ксеноновые лампы. Они обладают высочайшей производительностью, излучая до 150% больше света, их световой конус на 50 метров длиннее. Спектральный состав излучения лампы учитывает естественную цветочувствительность глаз. Белый естественный свет делает вождение в ночное время более безопасным и комфортным.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит все достаточно красиво. Упаковка, сами лампы, разъемы, ровно наклеенные шилдики. По всем этим параметрам, очень похожи на лампы от NARVA, которые служили по 2 года. Но те сейчас от 3,5 за штуку... Будем посмотреть, как отработают эти.
Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% D2S (1 шт) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% D2S (1 шт)
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит все достаточно красиво. Упаковка, сами лампы, разъемы, ровно наклеенные шилдики. По всем этим параметрам, очень похожи на лампы от NARVA, которые служили по 2 года. Но те сейчас от 3,5 за штуку... Будем посмотреть, как отработают эти.