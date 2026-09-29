Лампа ксеноновая Clearlight D4R 4300K белая коробка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%780 руб. 1 020 руб.
В наличии
Код товара: 248063
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
780 руб. -24%
1 020 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
35
Ресурс часов
30000
Цоколь
D4R
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
40
Описание товара Лампа ксеноновая Clearlight D4R 4300K белая коробка
Ксеноновые лампы ClearLight Standard выполнены с соблюдением необходимых стандартов, которые распространяются на этот вид продукции, для абсолютной уверенности покупателя в их безопасности и производительности. Лампы серии ClearLight Standard дают мощный и чёткий свет, сочетая эффективность и надежность и обеспечивая безопасность вождения. Ксеноновые лампы серии Clerlight Standart дают на 100% больше света, чем галогенные лампы. Широкий ассортимент и длительный срок службы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
35
Ресурс часов
30000
Цоколь
D4R
Страна производитель
Китай
Ксеноновые лампы ClearLight Standard выполнены с соблюдением необходимых стандартов, которые распространяются на этот вид продукции, для абсолютной уверенности покупателя в их безопасности и производительности. Лампы серии ClearLight Standard дают мощный и чёткий свет, сочетая эффективность и надежность и обеспечивая безопасность вождения. Ксеноновые лампы серии Clerlight Standart дают на 100% больше света, чем галогенные лампы. Широкий ассортимент и длительный срок службы.
Лампа ксеноновая Clearlight D4R 4300K белая коробка - стоимость товара 780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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