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Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901) купить с доставкой в Москве
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Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901)

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Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-88%
390 руб.  3 150 руб. 
Начислим 7 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 231432
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901)
390 руб. -88%
3 150 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Лампа
Высота, см
8
Комплектация
лампа, упаковка
Совместимые камеры
DE-600B, DE-900B, DPS-601, DPS-901
Ширина, см
9.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х8
Вес, г.
76

Описание товара Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901)

Импульсная лампа RTB-1365-1100L-DE для студийных вспышек DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901.

Отзывы о товаре Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901)




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Лампа
Высота, см
8
Комплектация
лампа, упаковка
Совместимые камеры
DE-600B, DE-900B, DPS-601, DPS-901
Ширина, см
9.5
Страна производитель
Китай
Описание
Импульсная лампа RTB-1365-1100L-DE для студийных вспышек DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лампа импульсная Falcon Eyes RTB-1365-1100L-DE (DE-600B/DE-900B/DPS-601/DPS-901) - стоимость товара 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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