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Сумка Falcon Eyes CC-16 на колесах купить с доставкой в Москве
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Сумка Falcon Eyes CC-16 на колесах

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Сумка Falcon Eyes CC-16 на колесах - фото 1
Сумка Falcon Eyes CC-16 на колесах - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
  • Сумка Falcon Eyes CC-16 на колесах - фото 1
  • Сумка Falcon Eyes CC-16 на колесах - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231065
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Сумка
Размеры в упаковке, см
50х40х28
Вес, кг.
8

Описание товара Сумка Falcon Eyes CC-16 на колесах

Falcon Eyes CC-16 – сумка с колесами на подшипниках и с жесткими стенками, предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования: комплекта студийных вспышек, стоек и аксессуаров к ним. Сумка оснащена регулируемыми жесткими перегородками и стяжками для плотной фиксации. Стенки и дно — жесткие, усилены пластиковыми вставками. Внутри на крышке два прозрачных кармана-сетки на молнии.

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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Сумка
Описание
Falcon Eyes CC-16 – сумка с колесами на подшипниках и с жесткими стенками, предназначена для транспортировки и хранения студийного оборудования: комплекта студийных вспышек, стоек и аксессуаров к ним. Сумка оснащена регулируемыми жесткими перегородками и стяжками для плотной фиксации. Стенки и дно — жесткие, усилены пластиковыми вставками. Внутри на крышке два прозрачных кармана-сетки на молнии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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