Сумка Falcon Eyes СС-12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231058
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Вместимость
студийные вспышки, стойки, аксессуары
Габариты (ВхШхГ), см
106х36х27
Дождевик
нет
Количество лямок
2
Материал
текстиль/пластик
Цвет
черный/оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.12х0.37х0.31
Вес, кг.
7.8
Описание товара Сумка Falcon Eyes СС-12
Falcon Eyes СС-12 – вместительная сумка для перевозки студийного оборудования. Содержимое сумки оберегают прочный каркас – монолитный полимерный короб со стенками толщиной 6 мм, жесткое дно и амортизирующая внутренняя отделка. Удобно и компактно разместить вспышки, стойки и аксессуары помогают перегородки с креплением-липучками, зафиксировать оборудование можно ремнями-стяжками. Для аксессуаров можно использовать два кармана длиной по 48 см с застежкой-молнией, которые находятся на внутренней стороне крышки. Плавный ход обеспечивают два колеса на стальных осях, защищенные кожухами.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сумка
Вместимость
студийные вспышки, стойки, аксессуары
Габариты (ВхШхГ), см
106х36х27
Дождевик
нет
Количество лямок
2
Материал
текстиль/пластик
Цвет
черный/оранжевый
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes СС-12 – вместительная сумка для перевозки студийного оборудования. Содержимое сумки оберегают прочный каркас – монолитный полимерный короб со стенками толщиной 6 мм, жесткое дно и амортизирующая внутренняя отделка. Удобно и компактно разместить вспышки, стойки и аксессуары помогают перегородки с креплением-липучками, зафиксировать оборудование можно ремнями-стяжками. Для аксессуаров можно использовать два кармана длиной по 48 см с застежкой-молнией, которые находятся на внутренней стороне крышки. Плавный ход обеспечивают два колеса на стальных осях, защищенные кожухами.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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