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Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black купить с доставкой в Москве
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Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black

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Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 1
Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 2
Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 3
Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 4
Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 5
Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 6
Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 7
Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 8
Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фоторюкзаки
  • Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 1
  • Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 2
  • Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 3
  • Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 4
  • Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 5
  • Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 6
  • Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 7
  • Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 8
  • Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 166859
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
дополнительный объектив, планшет, штатив
Габариты (ВхШхГ), см
40.30х21.70х27.50
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х30х21
Вес, г.
800

Описание товара Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black

Ни для кого не секрет, что современная фото- и видеотехника, весьма дорогостоящая. Поэтому, стоит всерьез задуматься о её безопасности в процессе транспортировки. Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 отлично подойдет для выполнения этой задачи. Он выполнен из высококачественного, прочного и в то же время легкого материала, оснащен мягкими прокладками, необходимыми для предотвращения повреждений, которые могут возникнуть при падении и ударах, и позволит обеспечить максимальную сохранность Ваших вещей и оборудования. В нем присутствуют множество удобных карманов и секций, предназначенных для хранения фотоаксессуаров и прочих, необходимых в дороге, вещей.

Отзывы о товаре Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Фоторюкзаки
Вместимость
дополнительный объектив, планшет, штатив
Габариты (ВхШхГ), см
40.30х21.70х27.50
Защита от воды
да
Количество лямок
2
Материал
текстиль
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Ни для кого не секрет, что современная фото- и видеотехника, весьма дорогостоящая. Поэтому, стоит всерьез задуматься о её безопасности в процессе транспортировки. Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 отлично подойдет для выполнения этой задачи. Он выполнен из высококачественного, прочного и в то же время легкого материала, оснащен мягкими прокладками, необходимыми для предотвращения повреждений, которые могут возникнуть при падении и ударах, и позволит обеспечить максимальную сохранность Ваших вещей и оборудования. В нем присутствуют множество удобных карманов и секций, предназначенных для хранения фотоаксессуаров и прочих, необходимых в дороге, вещей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак LowePro Tahoe BP 150 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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