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Характеристики
Тип товара
Лупы
Назначение
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
2.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 228786
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часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
2.5
Материал ручки
металл
Дополнительно
гибкий штатив, держатель-прищепка, 5 светодиодов
Габариты
120x170x95 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х10
Вес, г.
620
Описание товара Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D11 – отличный выбор для проведения точных работ. Она станет незаменимым оптическим инструментом для ювелира, часового мастера, моделиста, электротехника или инженера. Лупа позволяет изменять высоту линз над рабочей областью и фиксировать предметы при помощи держателей «третья рука». Есть в ней и встроенная подсветка. Две линзы из оптического пластика расположены друг под другом. Их можно использовать вместе или по отдельности. Рядом на гибком штативе закреплена подсветка. Она состоит из 5 ярких светодиодов и равномерно освещает рабочую область. Для ее питания необходимы батарейки или подключение к сети переменного тока. Под линзами вы найдете специальные держатели для небольших деталей – их называют «третья рука». Они предназначены для длительной работы с платами и масштабными моделями. Рядом расположен и держатель для паяльника. Все держатели съемные.
часовая, ювелирная, для шитья, текстильная, для чтения, просмотровая
Диаметр линзы, мм
90
Увеличение, крат
2.5
Материал ручки
металл
Дополнительно
гибкий штатив, держатель-прищепка, 5 светодиодов
Габариты
120x170x95 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная лупа Levenhuk Zeno Desk D11 – отличный выбор для проведения точных работ. Она станет незаменимым оптическим инструментом для ювелира, часового мастера, моделиста, электротехника или инженера. Лупа позволяет изменять высоту линз над рабочей областью и фиксировать предметы при помощи держателей «третья рука». Есть в ней и встроенная подсветка. Две линзы из оптического пластика расположены друг под другом. Их можно использовать вместе или по отдельности. Рядом на гибком штативе закреплена подсветка. Она состоит из 5 ярких светодиодов и равномерно освещает рабочую область. Для ее питания необходимы батарейки или подключение к сети переменного тока. Под линзами вы найдете специальные держатели для небольших деталей – их называют «третья рука». Они предназначены для длительной работы с платами и масштабными моделями. Рядом расположен и держатель для паяльника. Все держатели съемные.
Лупа настольная Levenhuk Zeno Desk D11 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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