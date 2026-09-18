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Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 купить с доставкой в Москве
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Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1

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Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 1
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 2
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 3
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 4
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 5
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 6
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 7
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 8
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 9
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лупы
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 1
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 2
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 3
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 4
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 5
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 6
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 7
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 8
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 9
  • Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251414
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, г.
300

Описание товара Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1

Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 подойдет для работы с любыми мелкими предметами. Ее можно посоветовать ювелирам, часовщикам и тем, кто работает с небольшими деталями, шрифтами или платами. Такую лупу можно использовать и в домашних делах. Она станет незаменимым помощником в рукоделии или чтении. Лупа имеет гибкий головной ремень на липучке, длину которого можно регулировать. С его помощью лупу можно надежно зафиксировать на голове, оставив руки свободными. Слева и справа на корпусе лупы расположены яркие лампочки подсветки, что дает возможность использовать Levenhuk Zeno Vizor H1 в условиях плохой освещенности. Подсветка работает от батареек типа ААА (приобретаются отдельно, в комплекте их нет). Дополнительная и поворотная линзы изготовлены из специального оптического пластика и дают четыре шага увеличения в диапазоне от 1,5х до 8х. Небольшой вес, высокое качество оптики, надежная конструкция и удобное использование – вот ключевые характеристики налобной лупы Levenhuk Zeno Vizor H1.

Отзывы о товаре Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Лупы
Описание
Лупа налобная Levenhuk Zeno Vizor H1 подойдет для работы с любыми мелкими предметами. Ее можно посоветовать ювелирам, часовщикам и тем, кто работает с небольшими деталями, шрифтами или платами. Такую лупу можно использовать и в домашних делах. Она станет незаменимым помощником в рукоделии или чтении. Лупа имеет гибкий головной ремень на липучке, длину которого можно регулировать. С его помощью лупу можно надежно зафиксировать на голове, оставив руки свободными. Слева и справа на корпусе лупы расположены яркие лампочки подсветки, что дает возможность использовать Levenhuk Zeno Vizor H1 в условиях плохой освещенности. Подсветка работает от батареек типа ААА (приобретаются отдельно, в комплекте их нет). Дополнительная и поворотная линзы изготовлены из специального оптического пластика и дают четыре шага увеличения в диапазоне от 1,5х до 8х. Небольшой вес, высокое качество оптики, надежная конструкция и удобное использование – вот ключевые характеристики налобной лупы Levenhuk Zeno Vizor H1.
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Отзывы


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