8(495)137-52-98
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Маска-патч для губ с коллагеном SOS My Lip Patch 3гр

Артикул: 224721
  • Маска-патч для губ с коллагеном SOS My Lip Patch 3гр - фото 1
  • Маска-патч для губ с коллагеном SOS My Lip Patch 3гр - фото 2
  • Маска-патч для губ с коллагеном SOS My Lip Patch 3гр - фото 3
  • Маска-патч для губ с коллагеном SOS My Lip Patch 3гр - фото 4
Маска-патч для губ с коллагеном SOS My Lip Patch 3гр - фото 1
Маска-патч для губ с коллагеном SOS My Lip Patch 3гр - фото 2
Маска-патч для губ с коллагеном SOS My Lip Patch 3гр - фото 3
Маска-патч для губ с коллагеном SOS My Lip Patch 3гр - фото 4
150 руб. 
200 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

140 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
Артикул: 224721
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBerrisom
Тип товараСредства для ухода за губами
Тип средствапатчи для губ
Тип кожижирная, комбинированная, нормальная, сухая, чувствительная
Эффект от использованиявосстанавливающий, питающий, тонизирующий, увлажняющий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияBerrisom SOS My Lip Patch
Применениеприложить маску к очищенной коже губ и оставить на 20-30 минут, затем маску снять, а остатки средства вмассировать
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл3 г
Активные компонентыкомплекс пептидов, гиалуроновая кислота, ягодные экстракты, натуральные масла
Эффект от применения заметен сразу после первого применения. Патч улучшает микроциркуляцию крови в верхних слоях кожи, активизирует обмен веществ, способствует выводу токсинов, увлажняет кожу, разглаживает мимические морщинки и предупреждает образование новых, подтягивает кожу, а также ускоряет заживление ранок на коже.


Смотрите также: Гели для лица, Кремы для лица, Лосьоны Эмульсии, Маски для лица, Наборы для ухода за лицом, Солнцезащитные средства, Спреи для лица, Средства для проблемной кожи, Средства для ухода за губами, Сыворотки для лица, Тоники Тонеры, Эссенции для лица, Альгинатные маски для лица, Маски-пленки для лица, Маски на лицо черные тканевые, Корейские маски для лица, Тканевые маски для лица, Наборы для карбокситерапии, Японские маски, Карбокси маски для лица, Тканевые маски для лица, Маски-патчи.


Теги товара: Корейские маски для лица, Тканевые маски для лица, Маски-патчи, Корейские маски для лица, Альгинатные маски корейские, Гидрогелевые маски для лица Корея, Маски для подбородка подтягивающие Корея, Увлажняющие маски для лица, Корейские альгинатные маски, Корейские ночные маски, Золотые маски для лица Корея, Кислородные маски для лица Корея, Маски из водорослей корейские, Маски для жирной кожи лица, Патчи для лица Корея, Патчи для лица.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Маска-патч для губ с коллагеном SOS My Lip Patch 3гр - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 150 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Москве

8 (495) 137-52-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...