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Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная купить с доставкой в Москве
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Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная

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Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото 1
Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото 2
Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото 3
Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автоакустика
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
90
  • Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото 1
  • Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото 2
  • Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото 3
  • Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 223977
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
болт (8), скоба (8), логотип (2), решетка (2), документация, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Защитная сетка
Да
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
35
Чувствительность, дБ
90
Диаметр излучателя
16 см
Посадочная глубина, мм
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х10
Вес, кг.
1.02

Описание товара Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная

Двухполосная коаксиальная АС JBL STAGE1 621 впечатлит вас высоким уровнем качества звука. Это неудивительно, ведь речь идет о продукции JBL, известной пользователям по всему миру. В комплектацию акустики входят два динамика круглой формы, диаметр которых равен 16.6 см. Имеется защитная сетка, исключающая вероятность случайного повреждения источников звука. Коаксиальная АС JBL STAGE1 621 имеет номинальную мощность, равную 35 Вт. Максимальная мощность значительно выше – 175 Вт. Минимально воспроизводимая частота – 55 Вт. Соответствующий максимальный показатель равен 20 кГц. Чувствительность акустической системы равна 90 дБ, а импеданс – 4 Ом. Акустическая система укомплектована инструкцией и крепежом. Дизайн упаковки модели соответствует стилистике JBL. На упаковке размещена основная техническая информация.

Отзывы о товаре Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
как замена штатных передних колонок киа спортейдж 3
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант колонок. Звук классный. Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
динамики для штатной магнитолы то ,что надо
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
качественно сделана, всë хорошо



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Автоакустика
Комплектация
болт (8), скоба (8), логотип (2), решетка (2), документация, упаковка
Количество динамиков в комплекте
2
Форма динамиков
круглая
Количество полос
2
Защитная сетка
Да
Импеданс, Ом
4
Номинальная мощность
35
Чувствительность, дБ
90
Диаметр излучателя
16 см
Посадочная глубина, мм
56
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Двухполосная коаксиальная АС JBL STAGE1 621 впечатлит вас высоким уровнем качества звука. Это неудивительно, ведь речь идет о продукции JBL, известной пользователям по всему миру. В комплектацию акустики входят два динамика круглой формы, диаметр которых равен 16.6 см. Имеется защитная сетка, исключающая вероятность случайного повреждения источников звука. Коаксиальная АС JBL STAGE1 621 имеет номинальную мощность, равную 35 Вт. Максимальная мощность значительно выше – 175 Вт. Минимально воспроизводимая частота – 55 Вт. Соответствующий максимальный показатель равен 20 кГц. Чувствительность акустической системы равна 90 дБ, а импеданс – 4 Ом. Акустическая система укомплектована инструкцией и крепежом. Дизайн упаковки модели соответствует стилистике JBL. На упаковке размещена основная техническая информация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Константин К.

Достоинства:


Комментарий:
как замена штатных передних колонок киа спортейдж 3
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Ирина Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный вариант колонок. Звук классный. Рекомендую продавца.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
динамики для штатной магнитолы то ,что надо
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Юрий

Достоинства:


Комментарий:
качественно сделана, всë хорошо


Автоакустика JBL STAGE1 621 Коаксиальная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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