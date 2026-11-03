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Микроволновая Печь BBK 23MWC-982S/SB-M 23л. 900Вт серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь BBK 23MWC-982S/SB-M 23л. 900Вт серебристый

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Микроволновая Печь BBK 23MWC-982S/SB-M 23л. 900Вт серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 450 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 221621
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая Печь BBK 23MWC-982S/SB-M 23л. 900Вт серебристый
9 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х43х32
Вес, кг.
17

Описание товара Микроволновая Печь BBK 23MWC-982S/SB-M 23л. 900Вт серебристый

Микроволновая Печь BBK 23MWC-982S/SB-M 23л. 900Вт серебристый

Отзывы о товаре Микроволновая Печь BBK 23MWC-982S/SB-M 23л. 900Вт серебристый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая Печь BBK 23MWC-982S/SB-M 23л. 900Вт серебристый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая Печь BBK 23MWC-982S/SB-M 23л. 900Вт серебристый - данный товар вы можете купить по цене 9450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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