Пылесборники Filtero ELX 02 Comfort пятислойные (4пылесбор.)

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|Бренд
|Filtero
|Тип товара
|Пылесборники
|Назначение
|для пылесосов
|Совместимость
|ELECTROLUX Z 1010 - 1038 Xio, например: Z 1034 T Xio, Z 1015 - 1037 Boss, Z 1015 - 1033 Boss Plus, Z 1035, 1037 Mega Boss, Z 2306, 2312 Mondo Plus, ZCE 1800, ZCE 2200, ZCE 2400, ZCE 2410, ZCE 2445/ AEG Vampyrino 100 - 199, Car&Clean, Colore, E, EC, LX, RX, S, SX, Space, CE 920 Ecotec, Smart 140.0, Smart 160.0, Smart 170.0/ THOMAS Pico el/ UFESA AT 4223/ ZANUSSI ZAN 2240, ZAN 2242, ZAN 2245, ZAN 2250, ZAN 2270, ZAN 2300, ZAN 2305, ZAN 2310, ZAN 2400, ZAN 2410, ZAN 3300, ZAN 3310, ZAN 3321, ZA
|Тип
|пылесборник
|Тип пылесборника
|синтетический
|Прочее
|4 шт. в упаковке
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