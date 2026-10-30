Разъем Intro AMS-96
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Разъем
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб.
В наличии
Код товара: 219345
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
530 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Разъем Intro AMS-96
Переходник с ISO на штатный разъем для автомобилей
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Переходник с ISO на штатный разъем для автомобилей
Разъем Intro AMS-96 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 530 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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