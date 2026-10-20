Швейная машина Singer Promise 1408 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейная машина
Вид машины
электромехническая
Мощность двигателя, Вт
85
Вид строчки
зигзаг, потайная
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
5
Шитье двойной иглой
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб.
В наличии
Код товара: 218961
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
10 340 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейная машина
Количество швейных операций
8
Вид машины
электромехническая
Цвет
белый
Комплектация
лапка универсальная; лапка для вшивания молнии; лапка для петли; лапка для пришивания пуговиц; пластина для штопки; зажимы для катушки; вспарыватель; набор игл; педаль; шпульки; щеточка для чистки; отвертка; масленка; мягкий чехол; инструкция
Ручка для переноски
нет
Питание
от сети
Тип челнока
вертикальный качающийся
Мощность двигателя, Вт
85
Максимальный подъем лапки, мм
10
Нитевдеватель
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Скорость шитья, стежков/мин
750
Подсветка
лампа накаливания
Рукавная платформа
да
Регулятор скорости шитья
да
Реверс
да
Отключение нижнего транспортера ткани
Нет
Регулировка уровня прижимной лапки
нет
Вид строчки
зигзаг, потайная
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
5
Шитье двойной иглой
да
Оверлочная строчка
Да
Выполнение петли
полуавтомат
Количество петель
1
Декоративные строчки
Да
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
50х40х25
Вес, г.
180
Описание товара Швейная машина Singer Promise 1408 белый
Электромеханическая швейная машина с вертикальным челноком. 8 швейных операций. Швейные операции: имитация оверлочной строчки, потайная строчка, трикотажная строчка, декоративная строчка. Петля в полуавтоматическом режиме. Кнопка реверса. Рукавная платформа. Освещение рабочей зоны. Отсек для аксессуаров.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Швейная машина
Количество швейных операций
8
Вид машины
электромехническая
Цвет
белый
Комплектация
лапка универсальная; лапка для вшивания молнии; лапка для петли; лапка для пришивания пуговиц; пластина для штопки; зажимы для катушки; вспарыватель; набор игл; педаль; шпульки; щеточка для чистки; отвертка; масленка; мягкий чехол; инструкция
Ручка для переноски
нет
Питание
от сети
Тип челнока
вертикальный качающийся
Мощность двигателя, Вт
85
Максимальный подъем лапки, мм
10
Нитевдеватель
нет
Развернуть
Автоматический нитеобрезатель
нет
Скорость шитья, стежков/мин
750
Подсветка
лампа накаливания
Рукавная платформа
да
Регулятор скорости шитья
да
Реверс
да
Отключение нижнего транспортера ткани
Нет
Регулировка уровня прижимной лапки
нет
Вид строчки
зигзаг, потайная
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
5
Шитье двойной иглой
да
Оверлочная строчка
Да
Выполнение петли
полуавтомат
Количество петель
1
Декоративные строчки
Да
Страна производитель
Вьетнам
Электромеханическая швейная машина с вертикальным челноком. 8 швейных операций. Швейные операции: имитация оверлочной строчки, потайная строчка, трикотажная строчка, декоративная строчка. Петля в полуавтоматическом режиме. Кнопка реверса. Рукавная платформа. Освещение рабочей зоны. Отсек для аксессуаров.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Швейная машина Singer Promise 1408 белый - купить по цене 10340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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