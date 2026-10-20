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Швейная машина Janome 3112R купить с доставкой в Москве
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Швейная машина Janome 3112R

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Швейная машина Janome 3112R - фото 1
Швейная машина Janome 3112R - фото 2
Швейная машина Janome 3112R - фото 3
Швейная машина Janome 3112R - фото 4
Швейная машина Janome 3112R - фото 5
Швейная машина Janome 3112R - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейная машина
  • Швейная машина Janome 3112R - фото 1
  • Швейная машина Janome 3112R - фото 2
  • Швейная машина Janome 3112R - фото 3
  • Швейная машина Janome 3112R - фото 4
  • Швейная машина Janome 3112R - фото 5
  • Швейная машина Janome 3112R - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 520 руб. 
Начислим 185 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 304901
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Швейная машина Janome 3112R
11 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейная машина
Размеры в упаковке, см
43х34х22
Вес, кг.
6.5

Описание товара Швейная машина Janome 3112R

3112R

Отзывы о товаре Швейная машина Janome 3112R




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Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейная машина
Описание
3112R
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Janome 3112R - стоимость товара 11520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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