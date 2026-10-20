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Характеристики
Тип товара
Швейная машина
Вид машины
электромехническая
Мощность двигателя, Вт
85
Вид строчки
зигзаг, прямая
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
5
Шитье двойной иглой
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля
Швейная машина Singer 3323 удивляет доступным интерфейсом и обширным функционалом даже самого привередливого покупателя. Прибор оснащен горизонтальным вращающимся челноком, с ним вы не почувствуете в процессе шитья никакой вибрации, да и выполнять строчки с таким типом челночного механизма машинка будет максимально тихо. В Singer 3323 предусмотрено шитье 23 видов стежков, в число которых входят и декоративные строчки. Петли для пуговиц выполняются в автоматическом режиме: Singer 3323 сама переключается на нужный режим работы, выполняет петлю и занимается обметкой ее краев. Данная модель оснащена автоматической заправкой верхней нити в игольное ушко. Зигзагообразный шов можно выполнить в нескольких вариациях, установив параметры длины и ширины стежка.
Singer 3323 создает ровные швы на любом типе ткани, будь то тонкий шелк или толстая дубленая кожа. Работа прибора практически полностью автоматизирована: так, машинка самостоятельно выполнит пуговичные петли. Порадуйте себя и своих близких изделиями ручной работы вместе с этим прибором.
Швейная машина Singer 3323 удивляет доступным интерфейсом и обширным функционалом даже самого привередливого покупателя. Прибор оснащен горизонтальным вращающимся челноком, с ним вы не почувствуете в процессе шитья никакой вибрации, да и выполнять строчки с таким типом челночного механизма машинка будет максимально тихо. В Singer 3323 предусмотрено шитье 23 видов стежков, в число которых входят и декоративные строчки. Петли для пуговиц выполняются в автоматическом режиме: Singer 3323 сама переключается на нужный режим работы, выполняет петлю и занимается обметкой ее краев. Данная модель оснащена автоматической заправкой верхней нити в игольное ушко. Зигзагообразный шов можно выполнить в нескольких вариациях, установив параметры длины и ширины стежка.
Singer 3323 создает ровные швы на любом типе ткани, будь то тонкий шелк или толстая дубленая кожа. Работа прибора практически полностью автоматизирована: так, машинка самостоятельно выполнит пуговичные петли. Порадуйте себя и своих близких изделиями ручной работы вместе с этим прибором.
Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - стоимость товара 14130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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