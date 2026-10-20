Top.Mail.Ru
Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - фото 1
Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - фото 2
Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - фото 3
Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - фото 4
Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - фото 5
Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейная машина
Вид машины
электромехническая
Мощность двигателя, Вт
85
Вид строчки
зигзаг, прямая
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
5
Шитье двойной иглой
да
  • Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - фото 1
  • Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - фото 2
  • Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - фото 3
  • Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - фото 4
  • Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - фото 5
  • Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 130 руб. 
В наличии
Код товара: 752876
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля
14 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Singer
Тип товара
Швейная машина
Количество швейных операций
23
Вид машины
электромехническая
Цвет
белый
Комплектация
Швейная машина, документация.
Ручка для переноски
нет
Питание
от сети
Тип челнока
горизонтальный
Мощность двигателя, Вт
85
Максимальный подъем лапки, мм
10
Нитевдеватель
да
Автоматический нитеобрезатель
нет
Скорость шитья, стежков/мин
400
Подсветка
лампа накаливания
Рукавная платформа
да
Регулятор скорости шитья
нет
Реверс
да
Отключение нижнего транспортера ткани
Нет
Регулировка уровня прижимной лапки
да
Вид строчки
зигзаг, прямая
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
5
Шитье двойной иглой
да
Оверлочная строчка
Да
Выполнение петли
автомат
Количество петель
1
Декоративные строчки
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля

Швейная машина Singer 3323 удивляет доступным интерфейсом и обширным функционалом даже самого привередливого покупателя. Прибор оснащен горизонтальным вращающимся челноком, с ним вы не почувствуете в процессе шитья никакой вибрации, да и выполнять строчки с таким типом челночного механизма машинка будет максимально тихо. В Singer 3323 предусмотрено шитье 23 видов стежков, в число которых входят и декоративные строчки. Петли для пуговиц выполняются в автоматическом режиме: Singer 3323 сама переключается на нужный режим работы, выполняет петлю и занимается обметкой ее краев. Данная модель оснащена автоматической заправкой верхней нити в игольное ушко. Зигзагообразный шов можно выполнить в нескольких вариациях, установив параметры длины и ширины стежка. Singer 3323 создает ровные швы на любом типе ткани, будь то тонкий шелк или толстая дубленая кожа. Работа прибора практически полностью автоматизирована: так, машинка самостоятельно выполнит пуговичные петли. Порадуйте себя и своих близких изделиями ручной работы вместе с этим прибором.

Отзывы о товаре Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Singer
Тип товара
Швейная машина
Количество швейных операций
23
Вид машины
электромехническая
Цвет
белый
Комплектация
Швейная машина, документация.
Ручка для переноски
нет
Питание
от сети
Тип челнока
горизонтальный
Мощность двигателя, Вт
85
Максимальный подъем лапки, мм
10
Нитевдеватель
да
Развернуть
Автоматический нитеобрезатель
нет
Скорость шитья, стежков/мин
400
Подсветка
лампа накаливания
Рукавная платформа
да
Регулятор скорости шитья
нет
Реверс
да
Отключение нижнего транспортера ткани
Нет
Регулировка уровня прижимной лапки
да
Вид строчки
зигзаг, прямая
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
5
Шитье двойной иглой
да
Оверлочная строчка
Да
Выполнение петли
автомат
Количество петель
1
Декоративные строчки
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Швейная машина Singer 3323 удивляет доступным интерфейсом и обширным функционалом даже самого привередливого покупателя. Прибор оснащен горизонтальным вращающимся челноком, с ним вы не почувствуете в процессе шитья никакой вибрации, да и выполнять строчки с таким типом челночного механизма машинка будет максимально тихо. В Singer 3323 предусмотрено шитье 23 видов стежков, в число которых входят и декоративные строчки. Петли для пуговиц выполняются в автоматическом режиме: Singer 3323 сама переключается на нужный режим работы, выполняет петлю и занимается обметкой ее краев. Данная модель оснащена автоматической заправкой верхней нити в игольное ушко. Зигзагообразный шов можно выполнить в нескольких вариациях, установив параметры длины и ширины стежка. Singer 3323 создает ровные швы на любом типе ткани, будь то тонкий шелк или толстая дубленая кожа. Работа прибора практически полностью автоматизирована: так, машинка самостоятельно выполнит пуговичные петли. Порадуйте себя и своих близких изделиями ручной работы вместе с этим прибором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Singer 3323 белый, электромеханическая, горизонтальный вращающийся, 23 операции, автоматическая петля - стоимость товара 14130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...