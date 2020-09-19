Швейная машина M3305 SINGER
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб.
В наличии
Код товара: 341886
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
51х30х27
Вес, кг.
7
Описание товара Швейная машина M3305 SINGER
Мощность 70 Вт. Нитеобрезатель на корпусе. 2 рабочих строчек, 2 трикотажных, 4 оверлочных, 4 потайных, 10 декоративных.
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Мощность 70 Вт. Нитеобрезатель на корпусе. 2 рабочих строчек, 2 трикотажных, 4 оверлочных, 4 потайных, 10 декоративных.
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Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Достоинства:
Тихая, мягко шьёт, лёгкая, выглядит отлично
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купили машинку для мамы. Мама очень довольна. Заявленные производителем характеристики отрабатывает на 100 процентов. Очень качественный товар! Однозначно рекомендую!
Швейная машина M3305 SINGER - этот товар вы можете купить по цене 13790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Швейная машина M3305 SINGER
Достоинства:
Тихая, мягко шьёт, лёгкая, выглядит отлично
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Купили машинку для мамы. Мама очень довольна. Заявленные производителем характеристики отрабатывает на 100 процентов. Очень качественный товар! Однозначно рекомендую!