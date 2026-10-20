Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Швейная машина
Мощность двигателя, Вт
70
Вид строчки
зигзаг, оверлочная, потайная
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
5
Шитье двойной иглой
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб.
В наличии
Код товара: 752875
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11 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейная машина
Количество швейных операций
13
Цвет
белый
Комплектация
Мягкий чехол, Набор игл
Ручка для переноски
нет
Питание
от сети
Тип челнока
вертикальный качающийся
Мощность двигателя, Вт
70
Максимальный подъем лапки, мм
11
Нитевдеватель
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Скорость шитья, стежков/мин
600
Рукавная платформа
да
Регулятор скорости шитья
да
Реверс
да
Отключение нижнего транспортера ткани
Да
Регулировка уровня прижимной лапки
нет
Вид строчки
зигзаг, оверлочная, потайная
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
5
Шитье двойной иглой
да
Оверлочная строчка
Да
Выполнение петли
полуавтомат
Количество петель
1
Декоративные строчки
Да
Страна производитель
Тайвань
Вес, г.
5
Описание товара Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат
Электромеханическая швейная машина с качающимся челноком. Петля полуавтомат. 13 швейных операций. Строчки: оверлочная, потайная, эластичная, эластичная потайная. Максимальная длина стежка 4 мм. Максимальная ширина стежка 5 мм. Шитье двойной иглой. Рукавная платформа. Отсек для аксессуаров. Кнопка реверса. Освещение.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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Бренд
Тип товара
Швейная машина
Количество швейных операций
13
Цвет
белый
Комплектация
Мягкий чехол, Набор игл
Ручка для переноски
нет
Питание
от сети
Тип челнока
вертикальный качающийся
Мощность двигателя, Вт
70
Максимальный подъем лапки, мм
11
Нитевдеватель
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Развернуть
Скорость шитья, стежков/мин
600
Рукавная платформа
да
Регулятор скорости шитья
да
Реверс
да
Отключение нижнего транспортера ткани
Да
Регулировка уровня прижимной лапки
нет
Вид строчки
зигзаг, оверлочная, потайная
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
5
Шитье двойной иглой
да
Оверлочная строчка
Да
Выполнение петли
полуавтомат
Количество петель
1
Декоративные строчки
Да
Страна производитель
Тайвань
Электромеханическая швейная машина с качающимся челноком. Петля полуавтомат. 13 швейных операций. Строчки: оверлочная, потайная, эластичная, эластичная потайная. Максимальная длина стежка 4 мм. Максимальная ширина стежка 5 мм. Шитье двойной иглой. Рукавная платформа. Отсек для аксессуаров. Кнопка реверса. Освещение.
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - этот товар вы можете купить по цене 11160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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