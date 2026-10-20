Top.Mail.Ru
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 1
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 2
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 3
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 4
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 5
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 6
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 7
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 8
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 9
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 10
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 11
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 12
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 13
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 14
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 15
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 16
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 17
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейная машина
Мощность двигателя, Вт
70
Вид строчки
зигзаг, оверлочная, потайная
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
5
Шитье двойной иглой
да
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 1
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 2
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 3
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 4
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 5
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 6
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 7
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 8
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 9
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 10
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 11
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 12
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 13
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 14
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 15
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 16
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 17
  • Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб. 
В наличии
Код товара: 752875
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат
11 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
janome
Тип товара
Швейная машина
Количество швейных операций
13
Цвет
белый
Комплектация
Мягкий чехол, Набор игл
Ручка для переноски
нет
Питание
от сети
Тип челнока
вертикальный качающийся
Мощность двигателя, Вт
70
Максимальный подъем лапки, мм
11
Нитевдеватель
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Скорость шитья, стежков/мин
600
Рукавная платформа
да
Регулятор скорости шитья
да
Реверс
да
Отключение нижнего транспортера ткани
Да
Регулировка уровня прижимной лапки
нет
Вид строчки
зигзаг, оверлочная, потайная
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
5
Шитье двойной иглой
да
Оверлочная строчка
Да
Выполнение петли
полуавтомат
Количество петель
1
Декоративные строчки
Да
Страна производитель
Тайвань
Вес, г.
5

Описание товара Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат

Электромеханическая швейная машина с качающимся челноком. Петля полуавтомат. 13 швейных операций. Строчки: оверлочная, потайная, эластичная, эластичная потайная. Максимальная длина стежка 4 мм. Максимальная ширина стежка 5 мм. Шитье двойной иглой. Рукавная платформа. Отсек для аксессуаров. Кнопка реверса. Освещение.

Отзывы о товаре Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
janome
Тип товара
Швейная машина
Количество швейных операций
13
Цвет
белый
Комплектация
Мягкий чехол, Набор игл
Ручка для переноски
нет
Питание
от сети
Тип челнока
вертикальный качающийся
Мощность двигателя, Вт
70
Максимальный подъем лапки, мм
11
Нитевдеватель
нет
Автоматический нитеобрезатель
нет
Развернуть
Скорость шитья, стежков/мин
600
Рукавная платформа
да
Регулятор скорости шитья
да
Реверс
да
Отключение нижнего транспортера ткани
Да
Регулировка уровня прижимной лапки
нет
Вид строчки
зигзаг, оверлочная, потайная
Регулировка длины строчки
да
Максимальная длина стежка, мм
4
Максимальная ширина стежка, мм
5
Шитье двойной иглой
да
Оверлочная строчка
Да
Выполнение петли
полуавтомат
Количество петель
1
Декоративные строчки
Да
Страна производитель
Тайвань
Описание
Электромеханическая швейная машина с качающимся челноком. Петля полуавтомат. 13 швейных операций. Строчки: оверлочная, потайная, эластичная, эластичная потайная. Максимальная длина стежка 4 мм. Максимальная ширина стежка 5 мм. Шитье двойной иглой. Рукавная платформа. Отсек для аксессуаров. Кнопка реверса. Освещение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - этот товар вы можете купить по цене 11160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...