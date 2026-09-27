Швейная машина Janome VS50 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218942
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
полуавтоматическое
Количество строчек
7
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
Ручка для переноски
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х23
Вес, кг.
7
Описание товара Швейная машина Janome VS50 белый
Швейная машина Janome VS50 белый
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
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Бренд
Тип товара
Швейные машины
Быстрая смена лапки
да
Выполнение петель
полуавтоматическое
Количество строчек
7
Максимальная длина стежка
4
Максимальная ширина стежка
5
Отсек для хранения принадлежностей
да
Подсветка
да
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Рукавная платформа
да
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Ручка для переноски
да
Цвет
белый
Челнок
вертикальный
Страна производитель
Китай
Швейная машина Janome VS50 белый
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Теги товара: с вертикальным челноком, электромеханические
Швейная машина Janome VS50 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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