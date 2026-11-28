Швейная машина Comfort 16 белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 040 руб.
В наличии
Код товара: 218832
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 040 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х20
Вес, кг.
6
Описание товара Швейная машина Comfort 16 белый
Швейная машина Comfort 16 белый
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Швейная машина Comfort 16 белый
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Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком, электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Швейная машина Comfort 16 белый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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