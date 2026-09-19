Швейная машина Singer M 2105 белый
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Характеристики
Описание товара Швейная машина Singer M 2105 белый
Легкая, компактная машина Singer M2105 - идеальный вариант для новичков, которые делают свои первые шаги в таком интереснейшем виде рукоделия, как шитье. Минимум строчек и настроек, только все самое необходимое. Она прекрасно подойдет не только для обучения, но также для ремонта одежды, шитья несложных изделий. Рукавная платформа позволит работать с узкими деталями изделий. 8 строчек. Вариантов строчек достаточно для новичков в области шитья, они легко переключаются по кругу специальным регулятором. Длина и ширина строчки предустановлены, их изменение происходит здесь же, при этом ширина меняется только для строчки зиг-заг. Петля выполняется в полуавтоматическом режиме за 4 шага и без поворота ткани. Вам потребуется переключать операции в нужный момент. Легкая и компактная - преимущество данной машины в том, что ее легко брать с собой на мастер-классы и курсы по шитью, она занимает мало места и довольно легкая, не смотря на то, что внутри имеет металлический каркас. Комплектация: Педаль, Мягкий чехол, Лапка универсальная, Лапка для вшивания молнии, Лапка для выметывания петель, Лапка для пришивания пуговиц, Распарыватель с щеточкой, Направитель для квилтинга, Набор игл, Фетровые прокладки для катушек, Шпульки, Отвертка, Пластина для штопки
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